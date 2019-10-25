Изменения в порядок изъятия и утилизации бесхозной ртути согласовали псковские депутаты

18:05, 25 октября 2019, ПАИ

24 октября члены комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы согласовали изменения в порядок изъятия и утилизации бесхозной ртути и ртутьсодержащих отходов на территории Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Изменения предполагают привести утвержденный порядок в соответствие с действующим законодательством. Территориальной схемой обращения с отходами Псковской области утвержден перечень организаций, которые осуществляют сбор и транспортирование отходов I-III классов опасности. Муниципальное предприятие «Экология» ликвидировано и исключено из списка организаций, осуществляющих эти функции.

В связи с этим предлагается при обнаружении бесхозной ртути сообщать об этом в отдел единой дежурно-диспетчерской службы комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова. После этого информация будет передаваться в специализированную организацию, которая по договору с управлением городского хозяйства проведет изъятие и отправку на утилизацию опасных отходов.

Вопрос утилизации бесхозной ртути будет рассмотрен на ближайшей сессии гордумы, которая состоится 30 октября.