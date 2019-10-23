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Спорт

«Золото» завоевала псковичка на соревнованиях по стрельбе в Ижевске

Спортсменка центра спортивной подготовки Псковской области Анна Веселова выиграла «золото» на всероссийских соревнованиях по стрельбе из малокалиберного оружия среди юношей и девушек 2000 года рождения и моложе, которые проходят в Ижевске.

Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном центре спортивной подготовки, псковичка преодолела отборочный этап, квалификационный старт и стала сильнейшей в финальной стрельбе в упражнении «малокалиберный пистолет на дистанции 25 метров».

Всего в соревнованиях принимают участие 397 спортсменов: 211 юношей и 186 девушек из 47 регионов России.

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