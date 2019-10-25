Строительство детсада на улице Первомайской завершается в Великих Луках

20:19, 25 октября 2019, ПАИ

В этом году в Великих Луках буден сдан детский сад на 140 мест на улице Первомайской, который возводят в рамках нацпроекта «Демография». Строительные работы на объекте по поручению губернатора Псковской области проконтролировал руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время подрядная организация параллельно выполняет внешние и внутренние отделочные работы, работы идут в соответствии с графиком.

Также Сергей Грахов проверил в Великих Луках строительство двух других детсадов, которые будут вмещать по 140 детей. Первый будет построен на улице Заслонова, в настоящий момент на объекте уже готов котлован и установлен фундамент. Второй – в микрорайоне «Северный» на улице Дружбы, где сейчас идёт подготовка стройплощадки. Оба детсада построят в 2020 году.

В Великих Луках благодаря строительству трёх новых дошкольных учреждений будут созданы дополнительно 420 мест для детей.

Кроме того, руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ проверил реконструкцию второго корпуса школы № 6. Средства на ремонт здания привлёк глава региона Михаил Ведерников. Ещё в 2018 году он обратил внимание федеральных властей на ветхий объект, подчеркнув, что реконструкция здания позволит сделать еще один серьезный шаг к ликвидации второй смены в Великих Луках.

В настоящий момент реконструкция объекта в самом разгаре. В частности, подрядчик выполняет облицовку фасада и отделку внутренних помещений. Обновленное здание откроет свои двери для школьников в следующем учебном году.

По итогам объезда Сергей Грахов попросил администрацию Великих Лук, управление капитального строительства Псковской области и подрядчиков в случае возникновения сложностей оперативно его информировать, чтобы подключаться к решению вопросов. При этом руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ заявил, что раз в месяц будет инспектировать объекты лично.