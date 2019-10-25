День работника кабельной промышленности отмечают в Пскове

21:00, 25 октября 2019, ПАИ

25 октября в Пскове отмечают свой профессиональный праздник работники кабельной промышленности. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в этот день депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов посетил завод «Псковкабель» и вместе с руководством предприятия поздравил коллектив с праздником, а также наградил лучших сотрудников почетными грамотами, благодарственными письмами, цветами и подарками.

Директор «Псковкабеля» Александр Бычков провел для депутата гордумы экскурсию по заводу: показал цеха, служебные помещения и промышленное производство.

«За последнее время увеличилась численность персонала на 100 специалистов и составляет 465 человек. Кроме того, начаты модернизация и ремонт технологических линий и вспомогательного оборудования. Прорабатываются инвестиционные вопросы по увеличению производительности и эффективности производства», - сообщил руководитель предприятия. По его словам, «Псковкабель» уверенно вышел на большие объемы переработки металла и продолжает увеличивать показатели.

Сергей Колосов отметил, что предприятие современное, молодое и значимое для всего промышленного сектора России, стран СНГ и зарубежья. Парламентарий пожелал сотрудникам «Псковкабеля» динамичного развития, расширения географии сбыта, профессионального роста и дальнейших успехов в промышленной деятельности.

На сегодняшний день завод «Псковкабель» является одним из крупнейших производителей кабельно-проводниковой продукции в Северо-Западном регионе. Номенклатура завода насчитывает порядка 20 тысяч маркоразмеров кабельных изделий, а производственные мощности составляют порядка 14 тысяч тонн переработки металла в год. Продукцию завод поставляет не только на российский, но и на международный рынок.