Соревнования по велоспорту пройдут в Печорском районе 27 октября

21:41, 25 октября 2019, ПАИ

27 октября в деревне Рогово Печорского района на территории «Мальской долины» состоятся соревнования по велоспорту маунтинбайк мини-даунхилл «TrailRace XVIII». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

Состязания будут проходить в пяти категориях: «сударыни» (девушки от 18 лет), «юниоры» (2002 года рождения и младше), «мужчины» (2001- 1990 годов рождения), «мастера» (1989 - 1980 годов рождения) и «ветераны» (1979 годов рождения и старше).

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены старше 14 лет, подавшие заявку не позднее 30 минут до начала соревнований. Регистрация участников начнется в 10:30, старт соревнованиям будет дан в 12:00.

Участников ожидают две трассы в один день: «Ветерок» и «Дикая». Среди элементов, которые будут выполнять участники – резкие повороты, дропы, бревенчатые конструкции.

Награждение победителей состоится в этот же день в 16:30. Организаторами соревнований выступают федерация экстремальных видов спорта Псковской области.