27-летие отметил Псковский филиал академии ФСИН
25 октября Псковский филиал академии ФСИН отметил 27 лет со дня своего образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Начальник Псковского филиала академии ФСИН Дмитрий Панарин поздравил личный состав с праздником, напомнив об истории становления и достижениях образовательной организации. Он отметил, что у псковского филиала при поддержке головного вуза есть все перспективы для дальнейшего развития, и поблагодарил ветеранов и всех сотрудников образовательной организации за самоотверженный и добросовестный труд.
От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сотрудников и курсантов вуза поздравил заместитель руководителя аппарата администрации региона Дмитрий Иванов. Он отметил, что за время своего существования Псковский филиал подготовил сотни специалистов, которые отвечают самым высоким профессиональным требованиям, и пожелал коллективу вуза терпения, мудрости, душевных и физических сил, здоровья и счастья.
Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отметил, что Псковский филиал академии ФСИН прошел большой путь, стремительно развивался, и сегодня учреждение по праву занимает лидирующие позиции среди вузов Пскова и Псковской области, являясь многопрофильным научно-образовательным центром. «Пусть вуз процветает, а достижения ваших воспитанников и дальше прославляют доброе имя академии и нашего славного города Пскова!» - сказал он.
За достижение высоких результатов в служебной деятельности лучшие сотрудники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами, а также ведомственными наградами.
Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, который подготовил творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области.