27-летие отметил Псковский филиал академии ФСИН

22:50, 25 октября 2019, ПАИ

25 октября Псковский филиал академии ФСИН отметил 27 лет со дня своего образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Начальник Псковского филиала академии ФСИН Дмитрий Панарин поздравил личный состав с праздником, напомнив об истории становления и достижениях образовательной организации. Он отметил, что у псковского филиала при поддержке головного вуза есть все перспективы для дальнейшего развития, и поблагодарил ветеранов и всех сотрудников образовательной организации за самоотверженный и добросовестный труд.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сотрудников и курсантов вуза поздравил заместитель руководителя аппарата администрации региона Дмитрий Иванов. Он отметил, что за время своего существования Псковский филиал подготовил сотни специалистов, которые отвечают самым высоким профессиональным требованиям, и пожелал коллективу вуза терпения, мудрости, душевных и физических сил, здоровья и счастья.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отметил, что Псковский филиал академии ФСИН прошел большой путь, стремительно развивался, и сегодня учреждение по праву занимает лидирующие позиции среди вузов Пскова и Псковской области, являясь многопрофильным научно-образовательным центром. «Пусть вуз процветает, а достижения ваших воспитанников и дальше прославляют доброе имя академии и нашего славного города Пскова!» - сказал он.

За достижение высоких результатов в служебной деятельности лучшие сотрудники были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами, а также ведомственными наградами.

Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом, который подготовил творческий коллектив «Рубеж» УМВД России по Псковской области.