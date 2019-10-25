Пётр Крупеня потребовал в кратчайшие сроки завершить следствие по делу о невыплате зарплаты в Великих Луках

09:08, 26 октября 2019, ПАИ

Руководитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Пётр Крупеня потребовал в кратчайшие сроки завершить предварительное следствие по делу о невыплате зарплаты руководством великолукского ООО «Аквавелсервис». Он поручил расследование уголовного дела лично руководителю следственного отдела по городу Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного СУ СК.

Петр Крупеня также дал поручение руководителю великолукского следственного отдела принять исчерпывающие меры для восстановления нарушенных трудовых прав граждан.

В отношении руководства ООО «Аквавелсервис» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Зарплату долгое время не получали более 10 сотрудников. Общая сумма задолженности, по их подсчетам работников, превышает полмиллиона рублей.