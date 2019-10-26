0
09:47
Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд
22:26
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
19:43
Нацпроект «Культура»: Что нового в школах и колледже искусств Псковской области
19:13
Плохо забытое старое: «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» - Рубен Фляйшер возвращает нас в 2009-й
17:33
Солисты Виолетта Лукьяненко и Альберт Жалилов: О выборе профессии, зрителе на концертах классической музыки, о Пскове и его музыкантах
10:32
Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра
15:25
Что смотреть в кино: «Текст» с Александром Петровым, второй «Zомбилэнд» и последний фильм Юрия Быкова
Еще новости
Культура

Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд

В эфире программы «Вечерний Ургант» 25 октября Елизавета Боярская рассказала, как она делит одну роль в спектакле с уроженкой Пскова Юлией Пересильд. Обе актрисы играют Елену Андреевну в постановке «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова в Театре Наций.

«Никаких интриг, никакого битого стекла в туфли, отрезанных лямок на платье, не было ничего», - рассказала Елизавета Боярская. Она отметила, что вообще дружит с Юлией Пересильд, более того, дружат и их дети.

Актриса посоветовала зрителям побывать на спектакле дважды: и с её участием, и тогда, когда на сцену выйдет Юлия Пересильд.

Спектакль «Дядя Ваня» поставил руководитель парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг. Это была его первая работа в России. В постановке заняты Виктор Вержбицкий, Евгений Миронов, Надежда Лумпова, Людмила Трошина, Анатолий Белый, Дмитрий Журавлев, Нина Гуляева, Ирина Гордина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд
26 октября 2019
Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
25 октября 2019
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра
25 октября 2019
Людмила Цишковская покидает пост директора Псковского театра 1
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
21 октября 2019
В Пскове подведены итоги конкурса «Чернильница-2019»
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
21 октября 2019
Юные псковичи приняли участие в культурно-просветительской акции «Град Петров»
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
18 октября 2019
Изборск обогнал Псков по количеству туристов
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
18 октября 2019
Псково-Изборский музей возьмёт под контроль коммерческое использование изображений своих объектов и коллекций
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября
17 октября 2019
Вопросы сохранения культурного наследия региона обсудят в Пскове 18 октября

Идет загрузка...