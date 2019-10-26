Елизавета Боярская рассказала, как делит одну роль в спектакле с Юлией Пересильд

09:47, 26 октября 2019, ПАИ

В эфире программы «Вечерний Ургант» 25 октября Елизавета Боярская рассказала, как она делит одну роль в спектакле с уроженкой Пскова Юлией Пересильд. Обе актрисы играют Елену Андреевну в постановке «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова в Театре Наций.

«Никаких интриг, никакого битого стекла в туфли, отрезанных лямок на платье, не было ничего», - рассказала Елизавета Боярская. Она отметила, что вообще дружит с Юлией Пересильд, более того, дружат и их дети.

Актриса посоветовала зрителям побывать на спектакле дважды: и с её участием, и тогда, когда на сцену выйдет Юлия Пересильд.

Спектакль «Дядя Ваня» поставил руководитель парижского театра «Одеон» Стефан Брауншвейг. Это была его первая работа в России. В постановке заняты Виктор Вержбицкий, Евгений Миронов, Надежда Лумпова, Людмила Трошина, Анатолий Белый, Дмитрий Журавлев, Нина Гуляева, Ирина Гордина.