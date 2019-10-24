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Происшествия

8 человек погибли в ДТП в Алтайском крае

8 человек погибли в ДТП, которое произошло 26 октября в 7:50 по местному  времени (в 3:50 по Москве) в Алтайском крае на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск. Там Nissan Presage выехал на полосу встречного движения и врезался в Fiat Ducato.

Как пишут федеральные СМИ, 6 человек погибли на месте аварии, один – в машине Скорой помощи, ещё один – в больнице. Сейчас в медицинских учреждениях края находятся пять пострадавших в ДТП, их состояние оценивается как тяжёлое.

По предварительным данным, водитель Nissan Presage не занимался частным извозом, его пассажирами были родственники, а в Fiat Ducato вёз пожилых людей на творческий конкурс. В двух машинах находились 16 человек.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статьям 238 и 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение ПДД).

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