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Островский заключённый продлил себе срок, ударив сотрудника колонии

Островский городской суд продлил срок наказания заключённому одной из колоний, который ударил сотрудника исправительного учреждения.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Островской межрайонной прокуратуре, в январе начальник отдела безопасности  исправительной колонии №2 УФСИН России по Псковской области при осмотре камер выявил у одного из осужденных запрещенные к хранению предметы. У заключённого были полотенце, мочалка, шампунь, бритвенный станок, нательный пояс.

Начальник отдела безопасности потребовал у мужчины сдать запрещённые предметы. Не желая подчиняться требованиям, осуждённый ударил сотрудника УФСИН кулаком в лицо.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ (применение насилия, опасного для здоровья, в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Суд назначил осуждённому наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 9 месяцев и отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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