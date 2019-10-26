Рекорд 65-летней давности побила погода в Великих Луках

12:47, 26 октября 2019, ПАИ

25 октября в Великих Луках был зарегистрирован новый рекорд тепла. В этот день термометры показывали 15,3 градуса, сообщает портал meteonovosti.

Предыдущий температурный рекорд для 25 октября был зафиксирован 65 лет назад. Тогда воздух прогрелся до 14,6 градуса.

Также новые рекорды тепла были установлены в Республике Калерия и в части Хабаровского края. В самом Хабаровске было 18,3 градуса, что почти на 2 градуса теплее, чем в 2009 году, когда была зафиксирована температура воздуха +16,4.

С 26 октября в Псковскую область приходит похолодание, регион оказался в тыловой части североатлантического циклона.