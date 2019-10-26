Погружение на максимальную глубину отработает подлодка «Псков» в Норвежском море

14:55, 26 октября 2019, ПАИ

Атомные подводные лодки Северного флота «Псков» и «Нижний Новгород» вышли на учения в Норвежское море. Экипажам субмарин предстоит отработать задачи глубоководных погружений, сообщает пресс-служба Северного флота.

Лодкам предстоит погрузиться на максимально возможную для них глубину. В ходе погружений, которые будут проводится в течение недели, экипажи должны будут отработать тактические приемы и различные виды маневрирования в большом диапазоне глубин. Кроме того, им предстоит испытать новые образцы техники и вооружения с целью проверки их соответствия заявленным характеристикам.

БАПЛ «Псков» — российская многоцелевая атомная подводная лодка. Она предназначена для слежения за стратегическими подводными лодками и авианосными ударными группами вероятного противника и гарантированного их уничтожения при начале конфликта. Подлодка заложена на стапеле в 1989 году, а в 1992 году спущена на воду. В 1993 году прошли испытания лодки. 17 декабря 1993 года на субмарине был поднят военно-морской флаг. В апреле 1995 года приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом лодка получила имя «Псков».