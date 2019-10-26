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Культура

Неделя французского кино в Пскове завершится показом комедии «Тамара» и драмы «Опекунство»

Кадр из фильма "Тамара". Фото с сайта Teleguide.info

Неделя французского кино в Пскове завершится показом комедии «Тамара» в 14:00 и драмы «Опекунство» в 16:00. Показы восьми картин состоятся в медиахолле Театрально-концертной дирекции в киноклубе Videodrome, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

«Тамара», комедия, 2016 (14+)

«Тамаре 15 лет, и она крайне непопулярна в школе из-за избыточного веса. Стремясь выйти из тени, девушка заключает пари с лучшей подругой: парень, который следующим войдёт в их класс, непременно должен стать её ухажёром до конца учебного года. Им оказывается самый привлекательный юноша в школе — Диего. Поначалу Тамара не верит, что сможет добиться его внимания. На помощь героине приходит маленькая девочка, дочь бойфренда её матери».

27 октября, 16:00: «Опекунство», драма, 2017 (18+)

«Семейная чета Бессонов находится на грани развода. Мириам хочет оставить сына себе, но переходит грань дозволенного и обвиняется в злоупотреблении полномочиями. Героиня просит единоличную опеку, но судья просьбу не удовлетворяет и отдает сына Жюльена под совместную опеку с отцом. Мириам считает, что её права нарушены. Жюльен, который находится под постоянным давлением, делает всё, чтобы предотвратить худшее разрешение дела».

Фильмы будут демонстрироваться на французском языке с русскими субтитрами.

Неделя французского кино в Пскове проходит при поддержке Французского института в Санкт-Петербурге при посольстве Франции в России. Вход на все показы свободный.

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