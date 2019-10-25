В Печорах открыли новую ярмарочно-рыночную площадку

10:11, 27 октября 2019, ПАИ

26 октября в Печорах открыли новую ярмарочно-рыночная площадку.

Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области, администрация Печорского района завершила реконструкцию площади в центре Печор, также закуплено 30 комплектов торгового оборудования.

После торжественной церемонии открытия заработала и сельскохозяйственная ярмарка. Более 40 производителей и фермеров представили свою продукцию.

Открытие новой ярмарочно-рыночной площадки - первый инвестиционн объекта на территории Псковской области в рамках реализации проектов программы приграничного сотрудничества «Россия — Эстония» на период 2014 - 2020 годов