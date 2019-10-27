Без вести пропавшего Александра Курьякова разыскивают в Великих Луках

15:00, 27 октября 2019, ПАИ

66-летнего Александра Курьякова разыскивают в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 27 сентября он пропал без вести в районе автовокзала в Великих Луках.

На вид мужчине 60-65 лет, рост 170-175 сантиметров, волосы прямые, короткие, темные. Он был одет в камуфляжный костюм зелено-коричневого цвета, в спортивный костюм и футболку в зелено-серую полоску.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Александра Курьякова, просят обратиться по телефонам: 8906-223-11-28 - уголовный розыск, (881153) 5-27-94 - дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки.