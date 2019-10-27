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Общество

Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 28 октября

28 октября в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-слубе регионального ГУ МЧС со ссылкой на псковский ЦГМС - филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Подует северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области в течении суток +1…+6 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

29 октября ожидается пасмурная погода, небольшой снег, сильный туман. Ночью 0...+2 градуса, днем +2...+4 градуса. Ветер северный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

30 октября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность. Ночью и днем -1...+1 градус. Ветер западный, умеренный. Возможны небольшие геомагнитные возмущения.

31 октября ожидается пасмурная погода, пройдёт небольшой дождь. Ночью +1...+3 градуса, днем +3...+5 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

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