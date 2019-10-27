Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области

14:14, 27 октября 2019, ПАИ

27 октября с 17:00 до 20:00 на территории Псковской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Во время сильного ветра уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, закройте окна. Автомобиль поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».