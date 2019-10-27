0
13:05
Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»
11:21
Программа «Ночи искусств» в Изборске: что и где посмотреть
22:27
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
14:55
Погружение на максимальную глубину отработает подлодка «Псков» в Норвежском море
11:54
Победители псковской акции «Губернаторский дневник» встретились с Алексеем Немовым
11:24
Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание»
22:26
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
Еще новости
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Псковской области

27 октября с 17:00 до 20:00 на территории Псковской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Во время сильного ветра уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, закройте окна. Автомобиль поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»
27 октября 2019
Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»
Программа «Ночи искусств» в Изборске: что и где посмотреть
27 октября 2019
Программа «Ночи искусств» в Изборске: что и где посмотреть
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
26 октября 2019
Михаил Ведерников стал гостем программы «Парсуна» Владимира Легойды
Погружение на максимальную глубину отработает подлодка «Псков» в Норвежском море
26 октября 2019
Погружение на максимальную глубину отработает подлодка «Псков» в Норвежском море
Победители псковской акции «Губернаторский дневник» встретились с Алексеем Немовым
26 октября 2019
Победители псковской акции «Губернаторский дневник» встретились с Алексеем Немовым
Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание»
26 октября 2019
Врач псковской детской больницы претендует на «Народное признание» 1
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
25 октября 2019
Спектакль «Снежная Королева» покажут в Пскове 16 ноября
Определен подрядчик на строительство новой школы в Великих Луках
25 октября 2019
Определен подрядчик на строительство новой школы в Великих Луках

Идет загрузка...