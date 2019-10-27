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Общество

Предстоящая неделя завершится трёхдневными выходными

Фото с сайта russiaedu.ru

Предстоящая неделя завершится трёхдневными выходными в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает Роструд.

Отдых для россиян продлится три дня, с субботы 2 ноября по понедельник 4 ноября.

Пятница 1 ноября не является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня останется прежней. Если рабочий день сотрудника выпал на воскресенье, 3 ноября, то в этом случае продолжительность рабочего дня уменьшается на один час.

Понедельник, 4 ноября,  - праздничный выходной день.

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