Предстоящая неделя завершится трёхдневными выходными
Предстоящая неделя завершится трёхдневными выходными в связи с празднованием Дня народного единства, сообщает Роструд.
Отдых для россиян продлится три дня, с субботы 2 ноября по понедельник 4 ноября.
Пятница 1 ноября не является предпраздничным днем, поэтому продолжительность рабочего дня останется прежней. Если рабочий день сотрудника выпал на воскресенье, 3 ноября, то в этом случае продолжительность рабочего дня уменьшается на один час.
Понедельник, 4 ноября, - праздничный выходной день.