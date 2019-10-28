0
10:09
Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
18:38
Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра
10:21
Коляску с ребёнком зажало в дверях автобуса в Пскове
20:01
ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
09:49
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
15:35
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
16:06
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
Еще новости
Происшествия

Два автомобиля подожгли неизвестные в Опочецком районе

27 сентября в 10:32 в Опочецком районе в деревне Балахи сгорели два автомобиля ВАЗ-21099, принадлежащие разным владельцам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стал поджог.

В 5:36 в Псковском районе в деревне Середка сгорела баня из-за аварийного режима работы печного оборудования. По той же причине в 15:37 в Псковском районе в деревне Тямша в бане в парилке обгорела стена.

В 19:41 в Великолукском районе в деревне Фотьево произошел пожар в сарае из-за неосторожного обращения с огнём.

В 23:06 в Себеже на улице Марго в жилом доме огонь повредил обрешетку кровли и стропильную конструкцию. Причиной пожара назван аварийный режим работы электропроводки.

Погибших и пострадавших на пожарах не было.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
28 октября 2019
Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра
27 октября 2019
Псковичи делятся в соцсетях последствиями сильного ветра 2
Коляску с ребёнком зажало в дверях автобуса в Пскове
27 октября 2019
Коляску с ребёнком зажало в дверях автобуса в Пскове
ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
24 октября 2019
ФОТОФАКТ: Три автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
19 октября 2019
Две машины столкнулись на Троицком мосту в Пскове
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда
17 октября 2019
Сбивший насмерть 6-летнюю псковичку мотоциклист пытается обжаловать приговор суда 1
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
16 октября 2019
Омбудсмены России выступают за ужесточение наказаний за преступления в отношении детей
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела
15 октября 2019
Как обезопасить дачу: ПАИ-live с начальником следственного отдела

Идет загрузка...