Два автомобиля подожгли неизвестные в Опочецком районе

09:14, 28 октября 2019, ПАИ

27 сентября в 10:32 в Опочецком районе в деревне Балахи сгорели два автомобиля ВАЗ-21099, принадлежащие разным владельцам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стал поджог.

В 5:36 в Псковском районе в деревне Середка сгорела баня из-за аварийного режима работы печного оборудования. По той же причине в 15:37 в Псковском районе в деревне Тямша в бане в парилке обгорела стена.

В 19:41 в Великолукском районе в деревне Фотьево произошел пожар в сарае из-за неосторожного обращения с огнём.

В 23:06 в Себеже на улице Марго в жилом доме огонь повредил обрешетку кровли и стропильную конструкцию. Причиной пожара назван аварийный режим работы электропроводки.

Погибших и пострадавших на пожарах не было.