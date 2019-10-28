Житель Латвии насмерть сбил велосипедиста в Псковской области

09:48, 28 октября 2019, ПАИ

55-летний водитель Audi А6 — житель Латвии — сбил пожилого велосипедиста в Пыталовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Авария произошла 26 октября в 18:00 на 128-м километре автодороги Печоры – Вышгородок. 64-летний мужчина ехал на велосипеде по краю проезжей части. Он погиб на месте. По факту ДТП следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Транспортные средства изъяты.

В тот же день в 21:30 у дачного дома СНТ «Полет» в Великолукском районе неустановленный водитель Audi совершил наезд на 44-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части. Мужчина получил ушиб бедра, госпитализация не потребовалась. Полиция по данному факту проводит проверку и просит всех, кто стал свидетелем ДТП или обладает информацией о нем, позвонить по телефону 02.

Также 26 октября около 23:20 у дома № 80 на улице Юрьевской в Печорах 17-летний водитель мотоцикла «Кобра» не справился с управлением и наехал на дорожную яму. Мотоциклиста госпитализировали в больницу с открытым переломом бедра, а его 17-летняя пассажирка получила ссадины и ушибы конечностей. Проводится проверка.