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Общество

Житель Латвии насмерть сбил велосипедиста в Псковской области

55-летний водитель Audi А6 — житель Латвии — сбил пожилого велосипедиста в Пыталовском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Авария произошла 26 октября в 18:00 на 128-м километре автодороги Печоры – Вышгородок. 64-летний мужчина ехал на велосипеде по краю проезжей части. Он погиб на месте.  По факту ДТП следствие возбудило уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Транспортные средства изъяты.

В тот же день в 21:30 у дачного дома СНТ «Полет» в Великолукском районе неустановленный водитель Audi совершил наезд на 44-летнего пешехода, который шел по краю проезжей части. Мужчина получил ушиб бедра, госпитализация не потребовалась. Полиция по данному факту проводит проверку и просит всех, кто стал свидетелем ДТП или обладает информацией о нем, позвонить по телефону 02.

Также 26 октября около 23:20 у дома № 80 на улице Юрьевской в Печорах 17-летний водитель мотоцикла «Кобра» не справился с управлением и наехал на дорожную яму. Мотоциклиста госпитализировали в больницу с открытым переломом бедра, а его 17-летняя пассажирка получила ссадины и ушибы конечностей. Проводится проверка.

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