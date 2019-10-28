0
10:53
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
10:24
Почти в 50 населенных пунктах Псковской области восстановлено электроснабжение после сильного ветра
10:09
Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
09:21
43% жителей России делают накопления «на чёрный день»
21:13
Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области быть осторожными во время разгула стихии
18:01
Предстоящая неделя завершится трёхдневными выходными
16:19
Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 28 октября
Еще новости
Общество

Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской

Псковпассажиравтотранс проводит внутреннюю проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях коляской, в которой находился ребёнок, сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

Инцидент произошел 26 октября примерно в 13:00. Псковичка рассказала в социальных сетах, что при выходе из городского автобуса № 6 на остановке «Дом офицеров» в дверях зажало коляску, в которой находился ее ребенок. Автобус начал движение, когда половина коляски находилась между закрытых дверей. Водитель остановился, услышав крики пассажиров.

Жительница Пскова отметила, что ребенок не пострадал.

Результаты проверки станут известны позднее.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
28 октября 2019
Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области в рамках Дня народного единства
Почти в 50 населенных пунктах Псковской области восстановлено электроснабжение после сильного ветра
28 октября 2019
Почти в 50 населенных пунктах Псковской области восстановлено электроснабжение после сильного ветра
Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
28 октября 2019
Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской
43% жителей России делают накопления «на чёрный день»
28 октября 2019
43% жителей России делают накопления «на чёрный день»
Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области быть осторожными во время разгула стихии
27 октября 2019
Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области быть осторожными во время разгула стихии
Предстоящая неделя завершится трёхдневными выходными
27 октября 2019
Предстоящая неделя завершится трёхдневными выходными
Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 28 октября
27 октября 2019
Мокрый снег прогнозируется в Псковской области 28 октября
Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»
27 октября 2019
Первый картинг-клуб сети PitStop в Пскове претендует на премию «Народное признание – 2019»

Идет загрузка...