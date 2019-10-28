Псковпассажиравтотранс проводит проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях детской коляской

10:09, 28 октября 2019, ПАИ

Псковпассажиравтотранс проводит внутреннюю проверку по факту движения автобуса с зажатой в дверях коляской, в которой находился ребёнок, сообщили Псковскому агентству информации на предприятии.

Инцидент произошел 26 октября примерно в 13:00. Псковичка рассказала в социальных сетах, что при выходе из городского автобуса № 6 на остановке «Дом офицеров» в дверях зажало коляску, в которой находился ее ребенок. Автобус начал движение, когда половина коляски находилась между закрытых дверей. Водитель остановился, услышав крики пассажиров.

Жительница Пскова отметила, что ребенок не пострадал.

Результаты проверки станут известны позднее.