Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 30 октября

11:33, 28 октября 2019, ПАИ

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 30 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Рабочие места предоставят Управление Росгвардии по Псковской области, УФПС Псковской области - филиал ФГУП «Почта России», ФКУ ИК-4 УФСИН России по Псковской области, ООО «СКТ Групп», ООО «СП и КО», ООО «Смартер Про», ООО «Оско-инвест», Псковское райпо, ООО «Гелиос».

Открыты вакансии сварщика, слесаря, младшего инспектора, фрезеровщика, почтальона, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, энергетика, электрика, механика ТСО, полицейского (бойца), водителя («В», «С»), продавца-консультанта, продавца, электромонтера по ремонту электрооборудования, младшего инспектора, инструктора-кинолога, ветеринарного врача. Требуются и другие специалисты.

На ярмарке псковичи смогут задать вопросы работодателям, выбрать себе подходящую работу, проконсультироваться по вопросам трудоустройства у психолога и других специалистов службы занятости, получить рекомендации по открытию собственного дела, обсудить вопросы профессиональной ориентации.

Мероприятие организует Отделение областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району. Оно пройдет с 10:00 до 13:00 в Пскове на улице Коммунальной, 71а в помещении центра занятости. До места можно добраться на автобусах №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118, ехать необходимо до остановки «Улица Печорская».