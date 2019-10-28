Коноплю и амфетамин изъяли полицейские в Пскове и Великих Луках

11:39, 28 октября 2019, ПАИ

Коноплю и амфетамин изъяли полицейские в Пскове и Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, 24 октября у 18-летнего парня сотрудники полиции нашли и изъяли амфетамин массой 0,47 грамма. А днем ранее в Великих Луках у безработного и ранее судимого 23-летнего местного жителя полицейские изъяли 154 грамма конопли. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством.

По первому факту проводится доследственная проверка, а по второму — расследование в рамках возбужденного уголовного дела.