Технику, одежду и посуду украл сосед у великолучанки

12:11, 28 октября 2019, ПАИ

В Великих Луках полиция установила подозреваемого в квартирной краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление совершено в период с 25 августа по 13 сентября. Злоумышленник взломал входную дверь в квартире дома по улице Зверева и украл принадлежащие пожилой горожанке домашний кинотеатр, фотоаппарат, одежду и посуду. Причиненный ущерб превысил 25 тысяч рублей. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность фигуранта к другим преступлениям. Ведется следствие.