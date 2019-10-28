Варианты сдачи в эксплуатацию дома №39 на улице Юбилейной обсудили в Пскове

13:10, 28 октября 2019, ПАИ

Администрация Пскова и комитет по региональному контролю и надзору Псковской области озвучили варианты для сдачи в эксплуатацию дома №39 на улице Юбилейной, передает корреспондент Псковского агентства информации с пресс-конференции 28 октября.

Глава городской администрации Александр Братчиков напомнил, что изначально был объект с земельным участком площадью более 3 тыс. квадратных метров. «Соответственно, там было дано разрешение на строительство дома. Теперь получилось так, что земельный участок значительно уменьшен. В связи с этим на него нужно получать новое разрешение, а из-за этого уменьшится парковка около дома», — рассказал он.

Александр Братчиков отметил, что застройщику предложили вернуть участки: на одном будет располагаться жилой дом, а на другом – парковка. «Тогда это по нормативам проходит», — пояснил он.

Глава городской администрации уточнил, что это не займет много времени, а после процедуры можно будет получить акт о завершении строительства.

«Первоначальная задача для нас – забота о людях. Мы не хотим, чтобы они были обманутыми дольщиками», — сказала заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова. Он добавила, что правомерность действий застройщика рассмотрят позже. «Сейчас главное, чтобы люди получили квартиру», — подчеркнула она.

По мнению и. о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Татьяны Смирновой, вариант решения проблемы, озвученный городской администрацией, является спорным. По ее словам, на это потребуется большой пакет документов.

«Мы предлагали администрации города другой вариант, поскольку застройщик сам отказался от территории парковки, — сказала она. — Десять дней назад мы предложили издать нормативно-правовой акт в отношении этой территории и установить на ней сервитут. Если эти территории не соединять, то после никакого юридически оформленного права у дольщиков не будет. Это право есть у них, только пока дом не сдан в эксплуатацию, в последующем у дольщиков прав на этот участок нет».

Татьяна Смирнова пояснила, что сервитут в большей степени защищает права дольщиков. «И этот вариант более короткий по времени, чем получение разрешения на строительство», — отметила она.

«По моему мнению, получение нового разрешения на строительство не соответствует градостроительному кодексу, поскольку стройка будет идти на объекте, на котором уже есть объекты», — добавила Татьяна Смирнова.

Александр Братчиков сказал, что в таком случае жильцы дома останутся без парковок. Но, как он пояснил, обустроят общественную парковку. «Мы согласны с вариантом комитета, только если на это будут согласны сами дольщики», — отметил он. Сити-менеджер добавил, что будет необходим протокол общего собрания жильцов, в котором они укажут свое коллективное решение.

Дольщица Ксения Васильева сказала, что не готова ответить на предложения комитета и городской администрации в связи с тем, что коллективного решение всех дольщиков пока нет. По ее словам, в настоящее время в доме 10 жилых квартир.

Александр Братчиков пригласил дольщиков для окончательного решения вопроса в администрацию города в следующий понедельник, поскольку к этому времени должно быть подготовлено решение собрания дольщиков.