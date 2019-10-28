В России могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете

13:50, 28 октября 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Как сообщается на сайте Кремля, правительство подготовит поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.

Поручение дано по итогам встречи с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Глава государства также обратил внимание на необходимость оперативного выполнения требований законодательства РФ в части внесудебного ограничения доступа к размещаемой в Сети информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков и местах их приобретения.

Кроме того, правительство совместно с органами исполнительной власти субъектов обобщит положительный опыт работы регионов в сфере профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Будет дана оценка комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно потребляющих наркотики, для дальнейшего использования этого опыта во всех субъектах Российской Федерации;

Ответственным за выполнение поручений назначен глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Доклад требуется представить до 10 января 2020 года.