Молодой человек избил полицейского в Печорах

13:42, 28 октября 2019, ПАИ

21-летний молодой человек избил полицейского в Печорах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Около 23:00 26 октября молодого человека застали за совершением административного правонарушения во дворе дома на улице Юрьевской в Печорах. Чтобы избежать задержания, он трижды ударил полицейского в голову и туловище. Подозреваемого в итоге задержали с применением огнестрельного оружия.

В отношении молодого человека за избиение представителя власти возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.