Молодой человек избил полицейского в Печорах
21-летний молодой человек избил полицейского в Печорах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.
Около 23:00 26 октября молодого человека застали за совершением административного правонарушения во дворе дома на улице Юрьевской в Печорах. Чтобы избежать задержания, он трижды ударил полицейского в голову и туловище. Подозреваемого в итоге задержали с применением огнестрельного оружия.
В отношении молодого человека за избиение представителя власти возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.