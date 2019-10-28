Псковичка лишилась денег при оформлении покупки в Сети

14:10, 28 октября 2019, ПАИ

36-летняя псковичка захотела приобрести музыкальный процессор в Сети, но лишилась денег из-за действий мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 октября женщина на одном из сайтов заинтересовалась объявлением о продаже музыкального процессора, после чего договорилась с продавцом о сделке. Псковичка перевела на указанный счет в качестве предоплаты 6 тысяч 500 рублей. Однако, заказанную аппаратуру она так и не получила. После перечисления денег с ней перестали выходить на контакт.

В настоящее время по данному факту полиция проводит проверку, добавили в ведомстве.