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Общество

Псков вошел в топ-25 лучших городов России для путешествий в 2020 году

Псков вошел в топ-25 лучших городов России для путешествий в 2020 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в туристическом портале ТурСтат, специалисты которого составили рейтинг.

В список также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Сочи, Москва, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Ялта и Ярославль, Красноярск, Иркутск, Самара, Астрахань, Ульяновск, Краснодар, Владивосток, Рязань, Ульяновск, Выборг, Великий Новгород, Воронеж, Пятигорск и Сергиев Посад.

За Санкт-Петербург как лучший город России для путешествий, отдали 15% голосов, за Екатеринбург - 12%, за Казань и Сочи - по 9%, за Москву - 8%, за Калининград - 6%, за Нижний Новгород - 4%, за Ростов-на-Дону, Ялту и Ярославль - по 3,5%, за Красноярск, Иркутск, Самару и Севастополь - по 3%, за Астрахань, Владивосток, Краснодар, Рязань и Ульяновск - по 2%, за Выборг, Великий Новгород, Воронеж, Псков, Пятигорск, Сергиев Посад, Тверь и Вологду - по 1%.

Рейтинг составлен по результатам интернет-опроса на тему, в какой город лучше всего путешествовать в следующем году.

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