Более 100 школьников собрали Псковский детский форум и проект «Поверь в себя»

14:26, 28 октября 2019, ПАИ

Более 100 школьников принимают участие в Псковском детском форуме и проекте «Поверь в себя», которые стартовали в регионе в дни школьных каникул. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.

Псковский детский форум открылся в оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском районе и собрал 50 участников из 8 районов. Для школьников организованы интерактивные и коммуникативные площадки по проектной и волонтерской деятельности, ведётся профориентационная работа. Мероприятие проходит при поддержке областной администрации и лично губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Организатор мероприятия, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова рассказала, по итогам смены сформируется детский общественный совет, члены которого организуют профилактическую работу со сверстниками на местах. В совет включат школьников в возрасте от 14 до 17 лет.

Еще один образовательный проект для детей реализуется с 28 октября на территории спортивно-оздоровительного центра «Юность» в Островском районе. Проект «Поверь в себя» направлен на работу с трудными подростками из Пскова, Великих Лук, Псковского, Печорского, Невельского, Опочецкого и Островского районов. На протяжении четырёх дней школьники будут заниматься по специально разработанной программе под руководством сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и 20 волонтеров. Запланированы спортивные, профориентационные и образовательные мероприятия. Благодаря проекту будут созданы условия для социальной адаптации и реабилитации подростков, имеющих проблемы с законом. Организатором является УМВД России по Псковской области при поддержке администрации региона.