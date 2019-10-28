76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметил Усвятский район

14:58, 28 октября 2019, ПАИ

Торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков прошли в Усвятском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Митинг состоялся у мемориала павшим воинам на Замковой горе. Глава района Дмитрий Петров от имени губернатора Михаила Ведерникова поздравил жителей муниципалитета с памятной датой. Он напомнил, чего стоило советским воинам освобождение каждого клочка родной земли. Население Усвятского района за время оккупации сократилось вдвое, здесь были разграблены и сожжены более 70 колхозов, предприятия, школы, больницы. От рук фашистов погибли более 1,3 тыс. человек.

Собравшиеся почтили память павших воинов и мирных граждан минутой молчания, возложили к мемориалу цветы и гирлянду воинской славы. На митинге также выступили представители старшего поколения, юные жители Усвятского района. Кирилл Мещанов и Ангелина Никулина прочли стихотворения псковских поэтов Алексея Игнатенко и Евгении Гусевой.

После в районном центре культуры прошла концертная программа с участием солистов и творческих коллективов РКЦ. Благодарственные письма администрации Усвятского района вручили участникам поискового отряда «Гвоздика», которые в преддверии праздника подняли и перезахоронили останки более 40 советских воинов, погибших в 1943 году. Глава района поблагодарил поисковиков за большой вклад в дело сохранения памяти о Великой Отечественной войне.