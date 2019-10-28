Две школьницы из Псковской области победили в 22-й всероссийской олимпиаде по краеведению

17:23, 28 октября 2019, ПАИ

Школьницы из Невеля и Опочки победили в 22-й всероссийской олимпиаде по краеведению, проходившей в федеральном центре детско-юношеского туризма и краеведения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

После первого тура в Москву из Псковской области пригласили Елизавету Лещенко из Невеля и Анастасию Семёнову из Опочки.

По итогам всех конкурсов Анастасия Семёнова стала абсолютной победительницей всероссийской олимпиады на секции «Летопись родного края», награждена дипломом первой степени и ценным подарком. За подготовку победителя грамотой Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения награждена научный руководитель школьницы Ольга Григорьева.

Елизавета Лещенко заняла третье место на секции «Военная история».

Анастасия и Елизавета приняли участие в мастер-классах, круглых столах, экскурсиях, побывали на встречах с учёными, музейными работниками, преподавателями вузов. Псковички также приняли участие в конкурсе эрудитов, а после посещения музеев атрибутировали музейные экспонаты и написали небольшую исследовательскую работу.