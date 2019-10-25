На 20 млн рублей пополнится бюджет Пскова на 2019 год

15:30, 28 октября 2019, ПАИ

Комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской городской Думы поддержал внесение изменений в бюджет муниципалитета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 28 октября.

Начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт рассказала, что на 2019 год безвозмездные поступления увеличиваются на сумму более 20 млн рублей, дефицит бюджета уменьшается на 15 млн рублей. В сфере образования средства увеличены в срезе муниципальных программ, в частности, семи школам будет дополнительно направлено 3,67 млн рублей, более 2 млн рублей получат дошкольные учреждения. 300 тысяч рублей направят на установление плиточного покрытия у дома Левина на набережной Псковы. Такая же сумма необходима на проведение работ на стадионе «Машиностроитель».

Председатель Контрольно-счетной палаты Пскова Василий Гончар отметил, что в представленном документе нарушений законодательства не установлено.

Депутат гордумы Федор Постнов поинтересовался, зачем нужны допсредства на стадион «Машиностроитель».

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова пояснила, что имеющаяся проектно-сметная документация перерабатывается подрядчиком за счет собственных средства, родился новый рабочий проект. Деньги необходимы на государственную экспертизу.

Депутат Олег Брячак заметил, что городские парламентарии не должны препятствовать администрации.

Василий Гончар заверил, что к сессии КСП сделает соответствующее заключение.

Депутат Григорий Турчин добавил, что в проекте бюджета на 3 млн рублей увеличены лимиты на приобретение двух автомобилей «Тойота Камри» для подведомственных администрации учреждений. «Экономили-экономили и наэкономили на 2 машины», - констатировал он.

Тамара Винт заявила, что автопарк устаревший, а на неисправных автомобилях ездить нельзя.

Григорий Турчин предложил рассмотреть этот вопрос на сессии отдельно, члены комитета согласились с ним.

Также народный избранник спросил, почему на 17 млн рублей уменьшены лимиты на капремонт Псковской инженерно-лингвистической гимназии. Докладчица пояснила, что проект реконструкции предусматривал 75 млн рублей, 35 млн предполагались на первый этап. «Рассчитывали, что будут дополнительные средства. Но нынешних денег — 23 млн — недостаточно. Детсад на 250 мест за такие деньги никто не сделает», - отметила Тамара Винт.