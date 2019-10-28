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Общество

Лекция Александра Кузьмина о создании сильного личного бренда состоится 30 октября в Пскове

30 октября в 18:30 в Пскове в галерее «ЦЕХ» (улица Пушкина, дом 13) в рамках проекта «Спичка» состоится лекция основателя и главного тренера школы бега «Pro Sport» Александра Кузьмина о том, как создать сильный личный бренд и продвигаться в соцсетях. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании Tele2, которая является организатором мероприятия.  

Александр Кузьмин – мастер спорта России по биатлону и спортивному ориентированию и единственный в истории России победитель общего зачёта Кубка Мира по летнему биатлону среди юниоров.

На лекции можно будет узнать:

Вход на мероприятие свободный, но необходимо зарегистрироваться на площадке TimePad. Длительность лекции до 30-40 минут, до 10-15 минут — ответы на вопросы. Кроме того, каждый гость получит подарок от организаторов.

Лекторий и сообщество «Спичка» создал мобильный оператор Tele2. Лекции от лучших экспертов-практиков города проходят дважды в месяц.

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