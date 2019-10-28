«Единая Россия» сделала подарок псковской школе №9

17:09, 28 октября 2019, ПАИ

28 октября в Пскове региональное отделение партии «Единой России» подарило школе №9 оборудование для хранения книг и художественную и познавательную литературу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сегодня по-прежнему значение такого информационного пространства, как библиотека, сложно переоценить. Ведь это не просто собрание книг, а центр для интеллектуального и творческого развития юных читателей, территория для общения и возможность познания нового через чтение хорошей литературы», - сказал руководитель реготделения «Единой России» Андрей Карпов.

Он также отметил, что «Единая Россия» по мере возможности продолжит помогать библиотекам.