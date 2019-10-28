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Общество

Праздничные дни не отразятся на графике вывоза мусора в Пскове

В Пскове в праздничные дни график вывоза мусора не изменится. Об этом сказала начальник территориального отдела ООО «Экопром» Марина Мезенцева на семинаре по вопросам изменений в законодательстве в сфере ТКО, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос заместителя главы Пскова Владимир Воробьева о графике вывозы мусора в выходные и праздничные дни, Марина Мезенцева заявила, что график, который установлен, выполняется без нарушений, исключения бывают по согласованию с управляющей компанией в отношении многоквартирных домов.

И. о. главы Пскова Елена Полонская обратила внимание на то, что если отходов образуется много, то их нужно чаще вывозить. Она добавила, что в таких случаях необходимо пересмотреть график вывоза мусора и увеличить кратность выездов.

Марина Мезенцева согласилась с Еленой Полонской. По ее словам, это вопрос взаимодействия управляющих компаний с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами компанией «Экопром».

На семинаре шла речь и о контейнерных площадках. Марина Мезенцева считает, что если управляющие компании должным образом следят за своими контейнерными площадками, то «проблем нет». Она также добавила, что в Пскове в этой части нет глобальных проблем и поблагодарила за это управляющие организации. При этом представитель «Экопрома» уточнила, что в городе могут быть установлены дополнительные контейнеры, либо сетки для раздельного сбора мусора – в этих случаях каждый дом рассматривается индивидуально.

Марина Мезенцева также отметила, что ведется мониторинг звонков, функционирует горячая линия и дозвониться на нее не сложно. Кроме того, можно обратиться на сайт компании «Мехуборка».

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