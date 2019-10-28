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Общество

Эксперт: Частный сектор является основным источником несанкционированных свалок

Проживающие в частных домах псковичи являются основным источником несанкционированных свалок, сообщила на семинаре с депутатами Псковской городской Думы 28 октября начальник территориального отдела ООО «Экопром» Марина Мезенцева. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

При этом, по словам Марины Мезенцевой, ситуация со свалками «понемногу меняется» - речь, в основном, о мусоре, который выбрасывают из частного сектора. «В лесах стали меньше выбрасывать отходы, а вот проблема мусора частного сектора стоит остро, и решать ее надо совместно», - добавила специалист.

Она также отметила, что место сбора и накопления ТКО органы местного самоуправления определить обязаны, но купить контейнеры собственников обязать нельзя.

Депутат Фёдор Постнов поинтересовался, какие нормы реагирования будут применяться к злостным неплательщикам. Марина Мезенцева напомнила, что есть ответственность за нарушение экологического законодательства, установлены штрафы, в том числе за незаключение договора на вывоз ТКО. Причем, по ее словам, с июня штрафы многократно выросли.

На вопрос и. о. главы Пскова Елены Полонской о том, могут ли юрлица в жилых домах пользоваться контейнерами, установленными для физлиц, Марина Мезенцева ответила, что для этого юрлицо должно получить письменное согласие жильцов. 

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