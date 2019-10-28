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Общество

Доходы псковского фонда обязательного медстрахования увеличились

В Псковской области увеличились поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

На рассмотрении в региональном парламенте находится проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О бюджете территориального фонда обязательного  медицинского страхования Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Он подготовлен в связи с необходимостью уточнения поступлений налоговых и неналоговых доходов. Показатели доходов в 2019 году увеличиваются на 1 млн 759 тысяч рублей. При этом увеличение также идет и в расходной части – средства направят на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

В связи с этим предлагается утвердить доходы в сумме 7 млрд 652 млн 611,3 тысяч рублей, расходы – 8 млрд 14 млн 227,3 тысяч рублей. Без изменений остаются параметры доходной и расходной части на плановый период 2020 и 2021 годов.

Проект закона «О внесении изменений в Закон Псковской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» рассмотрят на 36-й сессии регионального парламента.

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