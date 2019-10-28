Сразу 50 штрафов ГИБДД оплатил житель Печор после вмешательства приставов

17:51, 28 октября 2019, ПАИ

Сразу 50 штрафов ГИБДД оплатил житель Печор после вмешательства приставов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Свои штрафы печерянин не оплачивал, а копил, нарушая правила дорожного движения в течении года в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Общая сумма, которую задолжал водитель, достигла 41 тысячи рублей.

Для того чтобы ускорить процесс выплаты судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля должника. Сложившаяся ситуация жителя Печорского района не устроила, поэтому он полностью оплатил задолженность по 50 исполнительным производствам. Кроме того, он оплатил и исполнительский сбор по всем производствам в размере 50 тысяч рублей.