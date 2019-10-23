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Спорт

102 спортсмена приняли участие в соревнованиях по греко-римской борьбе в Пскове

102 спортсмена приняли участие в Чемпионате и Первенстве города Пскова по греко-римской борьбе, которые состоялись 26 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

За победу в различных возрастных и весовых категориях боролись представители Псковского филиала Академии ФСИН России, детско-юношеской спортивной школы «Лидер», ПсковГУ, детско-юношеского оздоровительно-образовательного спортивного центра «Бригантина», городских школ, Псковского агротехнического колледжа, областного Центра спортивной подготовки, Псковского технического лицея, 76-й дивизии.

«Золото» завоевали Кирилл Чудов (школа № 2), Алексей и Андрей Баронэ (школа № 12), Ярослав Борисенко (школа № 10), Игорь Морской и Руслан Евстегнеев (школа № 22), Богдан Иванов и Александр Луппо (технический лицей), Семен Болотов (школа № 21), Михаил Матвеев (школа № 4), Владимир Сергеев (школа № 20), Менги Дончак (76-я дивизия), Ибрагим Османов (филиал Академии ФСИН), Ян Иванов (Федерация греко-римской борьбы), Дмитрий Горобец (центр спортподготовки).

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную команду, которая представит Псков на региональных и всероссийских соревнованиях.

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