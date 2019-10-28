Псковичей призывают принести в «Акваполис» тыквы

18:23, 28 октября 2019, ПАИ

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» предлагает псковичам получить скидку при посещении аквапарка. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации ТРК, для этого необходимо принести на ресепшн тыкву и обменять ее на скидочный купон.

«Подарите себе Aqua Halloween в аквапарке «Акваполис», — добавили в ТРК. Отмечается, что купон дает скидку 30% от базовых тарифов.

Купон действует по 4 ноября включительно. Узнать подробности можно по телефону 701-101.