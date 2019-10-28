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Общество

Число случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось в России

Число случаев заражения ВИЧ-инфекцией снизилось в России по итогам прошедших 9 месяцев. Как пишет РИА Новости, об этом сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Сейчас уже мы достигли результата за последние два года, что число новых случаев у нас больше не увеличивается. И, я боюсь сглазить, но по предварительным данным девяти месяцев текущего года, у нас снизилось число новых случаев ВИЧ. Поэтому я надеюсь, что мы через пик уже перешли и идем вниз», - отметила она в эфире радио «Комсомольская правда».

Вероника Скворцова рассказала, что заболеваемость ВИЧ росла с начала 2000-х годов, и сейчас зарегистрировано около 900 тысяч инфицированных ВИЧ. При этом на лечении из них находятся 66%, еще 4 года назад терапию получали 26%, уточнила она.

«Я надеюсь, что к концу года это будет уже 75%, и мы на следующий год поставили для себя задачу 90%», - добавила министр.

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