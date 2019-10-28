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Общество

Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 28 октября. 

«Образовать на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Федеральную пробирную палату, придав ей статус федеральной службы и передав функции указанного учреждения», — сообщается в указе.

Федеральная служба получит функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней. Согласно указу, Федеральная пробирная палата будет находиться в ведении Министерства финансов России.

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