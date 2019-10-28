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Общество

«Капустные вечёрки» пройдут в Пскове 30 октября

«Капустные вечёрки» пройдут в концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 30 октября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Руководитель специализации «Этнохудожественное творчество», преподаватель колледжа Вера Кагазежева отметила, что во время «Вечёрок» зрители будут активно включаться в происходящее на сцене действие. В числе зрителей - учащиеся областной музыкальной школы для одарённых детей «Камертон» и детских музыкальных школ города.

Через песни, хороводы юные музыканты познакомятся с различными фольклорными жанрами, вместе со студентами специализации «Этнохудожественное творчество» будут разгадывать загадки, повторять скороговорки, играть в речевые игры.

По мнению преподавателей, именно такие интерактивные программы, основанные на русском фольклоре, как нельзя лучше формируют у детей представления о жизни своих предков, воспитывают уважение к народным традициям.

Концерт состоится в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Начало в 15:00, вход свободный. Адрес концертного зала музыкального отделения: улица Воеводы Шуйского, 2.

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