Как выбраться из болота, рассказал эксперт

18:25, 12 сентября 2026, ПАИ

Как человеку выбраться из болота в лесу, рассказал эксперт по первой помощи и безопасности на воде Дмитрий Микрюков, пишет «Газета.ru».

Он пояснил, что не нужно активно выдергивать руки и ноги, пытаться встать, выбраться как можно быстрее. Из-за этих действий человек только глубже погрузиться в болото, запутается в растительности и потеряет силы.

Кроме того, распространенным заблуждением является то, что болото обязательно «засасывает с головой». По словам Дмитрия Микрюкова, чаще механизм трагедии выглядит иначе: паника, активные движения, еще большее погружение, физическое истощение, переохлаждение или потеря сознания, отсутствие помощи.

«Основная тактика самоспасения: сохранить самообладание и оценить ситуацию; минимизировать движения; не выдергивать ногу из вязкого грунта силой, а плавно раскачивать ее, создавая пространство; увеличивать площадь опоры, переходя в более горизонтальное положение; активно звать на помощь», - рекомендовал эксперт.