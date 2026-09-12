«Трусливая, не нападает»: больную лису заметили в псковском Овсище

20:01, 12 сентября 2026, ПАИ

Больную лису заметили жители на улице Ижорского Батальона сегодня, 12 сентября, сообщается в группе «Старое Запсковье, ДЭУ, Овсище – окраины Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Утром за домами № 8а и № 6а местная жительница увидела лису. «Явно больная. Трусливая, не нападает. Видели её пару дней назад, убежала в сторону промзоны на Ижорского Батальона, 4», - рассказала она.

Женщина сразу обратилась в единую дежурно-диспетчерскую службу Пскова.

«Будьте аккуратнее. Особенно детям объясните, что приближаться к лисе опасно», - подчеркнула местная жительница.

Ранее жители многоквартирных домов в Пскове сообщали о регулярном появлении летучих мышей в подъездах.