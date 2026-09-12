Важность окружного форума КСВО подчеркнула сенатор Наталья Мельникова

19:24, 12 сентября 2026, ПАИ

О важности окружного форума Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе подчеркнула сенатор РФ Наталья Мельникова в своем канале в мессенджере МАХ.

«Особенно важно, что на одной площадке можно не только обсудить существующие меры поддержки, но и услышать о реальных запросах семей, поделиться успешными практиками и вместе найти решения, которые действительно помогают людям», - подчеркнула она.

На площадке форума работают мобильные психологическая и юридическая приёмные, в том числе «Правомобиль» - проект КСВО, позволяющий получить консультации специалистов по самым разным вопросам по принципу одного окна.

«Уверена, что такие встречи помогают укреплять взаимодействие между регионами и делать систему поддержки участников СВО и членов их семей ещё более эффективной», - сказала сенатор.

Наталья Мельникова также поблагодарила Комитет семей воинов Отечества и всех, кто ежедневно работает с семьями военнослужащих, за эту важную работу, неравнодушие и готовность быть рядом.

Напомним, с приветственным словом к участникам форума обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В открытии форума также приняла участие руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

Форум объединил членов семей участников специальной военной операции, руководителей и активистов региональных штабов КСВО, представителей органов власти, духовенства и экспертного сообщества.

Главной темой встречи стала поддержка защитников Отечества и их близких. На площадке обсуждались вопросы психологической и духовной помощи, юридического сопровождения, социальной поддержки, а также обмен опытом между регионами Северо-Западного федерального округа.