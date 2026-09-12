«Теперь мы – одна большая семья»: как супруга участника спецоперации стала активистом КСВО

18:33, 12 сентября 2026, ПАИ

Супруга участника специальной военной операции Вера Климова на окружном форуме Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе рассказала о том, почему решилась стать активистом КСВО и помогать другим семьям. Мероприятие состоялось в Пскове сегодня, 12 сентября.

«В 2023 году мне самой потребовалась помощь, и я обратилась к руководителю КСВО Псковской области Марии Владимировне Филоновой. Мне оказали психологическую помощь, поддержку, а потом предложили остаться активистом. Я согласилась, чтобы оказывать помощь таким же семьям, как и моя», – поделилась она.

По её словам, для семей военнослужащих особенно важно знать, что есть место, где тебе помогут и окажут поддержку. А региональный КСВО даёт эту чувство и дарит тёплую, семейную атмосферу. «Очень важно понимать, что ты не один чтобы ни случилось, ты всегда можешь обратиться за помощью в любое время дня и ночи. Тебя выслушают, поддержат, направят. Такие беседы очень важны в трудное время», – добавила Вера Климова.

Региональный штаб проводит различные мероприятие, в том числе мастер-классы, организует встречи, чаепития, совместные походы в храм и многое другое. «За это время мы уже стали одной большой семьёй. Наша любимая традиция – когда мы собираемся с детьми, у нас проходят огромное количество мастер-классов. И эта семейная атмосфера незаменима. Ты приходишь и понимаешь, что не один, совершенно не один, у тебя есть огромная семья», – заключила она.

Напомним, окружной форум Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе прошёл в Пскове сегодня, 12 сентября. Мероприятие объединило членов семей участников специальной военной операции, руководителей и активистов региональных штабов КСВО, представителей власти, духовенства и экспертного сообщества.

Руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова в ходе торжественной церемонии открытия форума поблагодарила Псковский штаб за работу.