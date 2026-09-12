Новый водозабор запустят в эксплуатацию в Печорах до конца сентября

19:38, 12 сентября 2026, ПАИ

Водозабор «Майский», где сейчас идут пусконаладочные работы, и отремонтированную улицу Гагарина в Печорах, осмотрел в ходе рабочего визита в округ губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент газеты «Печорская правда».

Главу региона сопровождали председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева и другие.

Представитель генерального подрядчика ООО «СПК-Инжиниринг» Александр Кузин доложил губернатору, что комплексные испытания оборудования на водозаборе «Майский» завершатся к 19 сентября, а уже до 30 сентября объект будет сдан в эксплуатацию.

Отмечается, что этот масштабный проект обеспечит качественной питьевой водой весь город.



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»









Кроме того, глава округа Валерий Зайцев показал губернатору отремонтированную улицу Гагарина, а также обратил внимание главы региона на обновленное в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования уличное освещение.