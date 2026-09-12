Новый водозабор запустят в эксплуатацию в Печорах до конца сентября
Водозабор «Майский», где сейчас идут пусконаладочные работы, и отремонтированную улицу Гагарина в Печорах, осмотрел в ходе рабочего визита в округ губернатор Михаил Ведерников, передаёт корреспондент газеты «Печорская правда».
Главу региона сопровождали председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева и другие.
Представитель генерального подрядчика ООО «СПК-Инжиниринг» Александр Кузин доложил губернатору, что комплексные испытания оборудования на водозаборе «Майский» завершатся к 19 сентября, а уже до 30 сентября объект будет сдан в эксплуатацию.
Отмечается, что этот масштабный проект обеспечит качественной питьевой водой весь город.
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
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Фото: газета «Печорская правда»
Кроме того, глава округа Валерий Зайцев показал губернатору отремонтированную улицу Гагарина, а также обратил внимание главы региона на обновленное в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования уличное освещение.
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