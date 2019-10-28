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Общество

«Налог на проживание» может появиться в отелях Турции в 2020 году

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает Ассоциация туроператоров.

Отмечается, что несмотря на название («налог на проживание») этот сбор не является аналогом «туристического налога» или «налога на ночевку», принятого в европейских странах. Планируется, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг — питания, СПА, организации развлечений, конференций.

Поправки в законодательство могут вступить в силу с 1 апреля 2020 года, а ставка налога составит 1% от совокупной стоимости услуг, оказанных гостям. В 2021 году объектам размещения придется платить в бюджет уже 2%.

Эксперты отмечают, что в следующем сезоне возможный рост налогов почти не скажется на стоимости турпакетов: отельеры уже объявили контрактные цены на 2020 год, многие туроператоры продают путевки на лето будущего года. Но уже в 2021 году «налог на проживание» может привести к повышению стоимости путевок как минимум на заявленные 2%.

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